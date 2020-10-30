Опубликован график досрочной доставки пенсий в ноябре в Тверской области

Не пропустите день выплаты пенсии.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Тверской области согласован график досрочной доставки пенсии в ноябре. 4 ноября - государственный праздник, выходной - День народного единства. Поэтому сроки доставки пенсий в почтовые отделения в этом месяце пришлось поменять.
в городские почтовые отделения пенсии и другие социальные выплаты доставят:
2-го ноября – за 3,4 ноября ( для отделений, у которых вторник - выходной день);
3-го ноября – за 3,4 ноября;
для отделений с режимом работы «понедельник, среда, пятница»:
2-го ноября – за 3,4,5 ноября;
6-го ноября – за 6,7,8 ноября;
для отделений с режимом работы «вторник, четверг, суббота»:
3-го ноября – за 3,4,5,6 ноября;
7-го ноября – за 7,8, 9 ноября.
Для перечисления на карты пенсии и социальные выплаты за ноябрь будут перечислены в банки 11 и 20 ноября.