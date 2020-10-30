Опубликован график досрочной доставки пенсий в ноябре в Тверской области

Не пропустите день выплаты пенсии. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Тверской области согласован график досрочной доставки пенсии в ноябре. 4 ноября - государственный праздник, выходной - День народного единства. Поэтому сроки доставки пенсий в почтовые отделения в этом месяце пришлось поменять.

в городские почтовые отделения пенсии и другие социальные выплаты доставят:

2-го ноября – за 3,4 ноября ( для отделений, у которых вторник - выходной день);

3-го ноября – за 3,4 ноября;

для отделений с режимом работы «понедельник, среда, пятница»:

2-го ноября – за 3,4,5 ноября;

6-го ноября – за 6,7,8 ноября;

для отделений с режимом работы «вторник, четверг, суббота»:

3-го ноября – за 3,4,5,6 ноября;

7-го ноября – за 7,8, 9 ноября.

Для перечисления на карты пенсии и социальные выплаты за ноябрь будут перечислены в банки 11 и 20 ноября.