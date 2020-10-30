В Торопце Тверской области по просьбе местной жительницы отремонтируют дорогу

Губернатор Игорь Руденя провел личный прием граждан Фото: ПТО

30 октября губернатор Тверской области Игорь Руденя провел личный прием граждан. С вопросом о необходимости ремонта дороги по улице Ленина в Торопце обратилась жительница города Анна Лукина.

Улица Ленина - одна из центральных в городе, на ней расположены: школа, три детских сада, городская поликлиника и парк отдыха.

Дорогу начали ремонтировать в 2016 году, один участок - от улицы Ленинградской до улицы Красноармейской - привели в порядок. В 2019 году ремонт продолжили за счет софинансирования из областного бюджета. В 2020 году отремонтировали еще один отрезок, но не обустроили тротуары.

Игорь Руденя поручил подготовить проект ремонта улицы в 2021 году, включающий обустройство тротуара и монтаж освещения. Объект внесут в Программу дорожных работ на территориях муниципальных образований Тверской области на 2020-2022 годы.

Кроме того, в ближайшее время будут проведены необходимые работы по содержанию дороги для обеспечения безопасности участников движения.