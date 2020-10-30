Фермера из Тверской области обвиняют в мошенничестве

Фермер нарушила условия соглашения Фото: Иван МАКЕЕВ

Прокурором Максатихинского района утверждено обвинительное заключение по обвинению предпринимателя в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Установлено, что в 2014 году глава крестьянско-фермерского хозяйства подала заявку в правительство Тверской области на получение гранта по программе "Поддержка начинающих фермеров Тверской области на 2012-2014 гг.". Ей одобрили сумму более 1,1 млн. рублей и в качестве единовременной помощи на бытовое обустройство начинающего фермера перечислили 184 тыс. рублей.

Однако, соглашение фермер нарушила и осташуюся сумму - более 888 тыс. рублей - потратила на не предусмотренные цели, не предоставив отчет о тратах.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.