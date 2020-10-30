Сельскому фельдшерскому пункту Селижаровского района до конца года предоставят автомобиль

Пенсионер попросил губернатора предоставить фельдшеру в Селижаровском районе автомобиль. Фото: ПТО.

30 октября пенсионер Александр Кириллов из села Большая Коша Селижаровского района обратился на личном приёме к главе региона с просьбой обеспечить врача общей практики транспортом. Доктор лечит более 1,3 тысяч жителей в 77 населенных пунктах района. До конца года по поручению губернатора ему выделят медицинский автомобиль «Нива».

Фельдшер, благодаря квалификации, также делает УЗИ в Селижаровской ЦРБ. Специалист сейчас ездит на автомобиле ФАПа, но машина выработала свой ресурс. А расстояние между некоторыми поселениями превышает 40 километров.

– До конца текущего года вашему медицинскому пункту будет передан автомобиль «Нива», – обещал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя также рассказал, что автомобили для офисов врачей общей практики в муниципалитетах будут закупать в течение четырех лет – с 2021 по 2025 годы. Для этого уже разработана программа модернизации первичного звена здравоохранения в регионе.