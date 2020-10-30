За неделю в Тверской области выявили 16 нарушений на междугородних автобусах

Сотрудники ГИБДД продолжают проверки автобусов Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Тверской области в период с 23 по 29 октября сотрудники ГИБДД проверили водителей 91 автобуса, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородных и межрегиональных маршрутах.

В ходе проверок выявлено 16 нарушений. В частности пассажиров перевозили на неисправных автобусах, а водители перед рейсом не проходили медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Госавтоинспекция обращает внимание на остроту данной проблемы и призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.