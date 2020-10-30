Тверские госавтоинспекторы проведут "Контроль трезвости" водителей

Госавтоинспекция проведет "Контроль трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской областис 30 октября по 1 ноября пройдет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".

В целях профилактики ДТП госавтоинспекторы будут выявлять водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Граждан просят воздержаться от управления транспортными средствами в состоянии опьянения и сообщать информацию о водителях-нарушителях по телефонам дежурной части: "02" или "102".