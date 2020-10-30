В Тверской области организацию наказали за срыв сроков работ по благоустройству

Директору назначено административное наказание Фото: архив "КП"

Администрация Кесовогорского района заключила муниципальный контракт с ООО "Строительная компания Инвест Строй" на благоустройство парковой зоны в поселке Кесова гора. Работу оценили на сумму более 2,4 млн. рублей.

Однако, в установленный срок - 20 июля 2020 года - работы выполнены не были.

По данному факту прокурором района в отношении директора компании-подрядчика возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого назначено наказание.

В настоящее время контракт исполнен.