В Твери девятиэтажный дом-"невидимка" остается в частной собственности

Судебные тяжбы по дому-"невидимке" продолжаются Фото: архив "КП"

Девятиэтажный дом №95а на Петербургском шоссе в Твери остается в частной собственности.

Ранее жильцы 72-квартирного дома не раз обращались в прокуратуру с заявлением о нарушении их прав, прокуратура требовала в суде признать права государственной собственности на многоэтажный дом, но тяжбы успехом не увенчались. Иски оставались без удовлетворения.

Дом был признан самостроем и находился в частной собственности, приобретенной физическим лицом по договору купли-продажи, как нежилое здание.

29 октября 2020 года вторым кассационным судом общей юрисдикции по доводам представителя прокуратуры решение Заволжского районного суда было отменено.

Гражданское дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.