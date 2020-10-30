В Твери инвалид смог через суд получить дорогостоящее лекарство

Суд удовлетворил требования прокурора Фото: архив "КП"

Житель Твери - инвалид второй группы - через суд добился бесплатного обеспечения дорогостоящим лекарственным препаратом "Нусинерсен" (Спинраза). Лекарство было назначено по итогам поликлинического обследования.

В Центральный районный суд обратился прокурор Пролетарского района с требованием признать за гражданином право на бесплатное обеспечение дорогостоящим лекарственным препаратом, аналогов которого нет.

Ответчиком выступил областной минздрав. Представитель ответчика в судебном заседании возражала против удовлетворения заявленных требований.

Решением суда обязанность обеспечить инвалида данным лекарством на постоянной основе до его отмены возложена на министерство здравоохранения Тверской области.

Решение вступило в законную силу.