В Твери инвалид смог через суд получить дорогостоящее лекарство

Суд удовлетворил требования прокурора Фото: архив "КП"
Житель Твери - инвалид второй группы - через суд добился бесплатного обеспечения дорогостоящим лекарственным препаратом "Нусинерсен" (Спинраза). Лекарство было назначено по итогам поликлинического обследования.
В Центральный районный суд обратился прокурор Пролетарского района с требованием признать за гражданином право на бесплатное обеспечение дорогостоящим лекарственным препаратом, аналогов которого нет.
Ответчиком выступил областной минздрав. Представитель ответчика в судебном заседании возражала против удовлетворения заявленных требований.
Решением суда обязанность обеспечить инвалида данным лекарством на постоянной основе до его отмены возложена на министерство здравоохранения Тверской области.
Решение вступило в законную силу.