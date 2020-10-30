В правительстве Тверской области обсудили модернизацию системы скорой помощи

Как утверждает областное правительство, процесс модернизации скорой помощи в регионе запущен. Фото: Юлия КЛЮЕВА

29 октября губернатор Игорь Руденя совещание в областном правительстве. Обсуждали запущенный в регионе процесс модернизации скорой медицинской помощи.

Начался он с конца сентября с работы по созданию централизованной службы скорой помощи в Верхневолжье – Единого диспетчерского центра. Пока в него интегрированы станции скорой помощи в Ржеве и Вышнем Волочке.

Как сообщает областное правительство, налажен централизованный прием вызовов, увеличено количество диспетчеров, проведено обучение сотрудников станций, установлен мониторинг бригад скорой помощи через систему ГЛОНАСС.

Как сказал Игорь Руденя, сейчас главная задача - централизация диспетчерских служб и сокращение времени реагирования на вызов, а также обеспечение приезда ближайшей свободной бригады к пациенту в нормативное время.

Еще одной темой обсуждения стало обновление автопарка станций скорой помощи. Здесь есть позитивные новости. В скором времени в регион поставят 22 "кареты" скорой класса «В». Они будут распределены в 16 муниципалитетов.

помощи.