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Происшествия

Водитель на иномарке насмерть сбил пешехода на темной дороге в Тверской области

Мужчина скончался до приезда "скорой помощи"
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Пешеход скончался до приезда медиков

Пешеход скончался до приезда медиков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авария произошла вечером, 29 октября, в Удомельском городском округе, Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 34-летний водитель, управляя автомобилем "Опель Антара", двигаясь со стороны деревни Починок в направлении Удомли, наехал на 59-летнего мужчину-пешехода, находящегося на проезжей части без световозвращающих элементов.

В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда "скорой помощи".

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