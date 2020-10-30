Водитель на иномарке насмерть сбил пешехода на темной дороге в Тверской области

Пешеход скончался до приезда медиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авария произошла вечером, 29 октября, в Удомельском городском округе, Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 34-летний водитель, управляя автомобилем "Опель Антара", двигаясь со стороны деревни Починок в направлении Удомли, наехал на 59-летнего мужчину-пешехода, находящегося на проезжей части без световозвращающих элементов.

В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда "скорой помощи".