Подросток без водительских прав сбил пешехода и скрылся в Тверской области

Подросток уехал с места ДТП, но был разыскан Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ДТП было совершено поздно вечером, 29 октября, на улице Школьная в Ржеве Тверской области. Подробности рассказали в региональной Госавтоинспекции.

17-летний подросток, управляя автомобилем "Митсубиси Галант", не имея прав управления транспортным средством, при движении со стороны автодороги Смоленск-Вязьма-Зубцов, на освещенном участке проезжей части сбил 23-летнего пешехода, который шел по обочине навстречу автомобилю.

В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в больницу. Водитель скрылся с места происшествия, позже его личность была установлена.