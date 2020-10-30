Безработная женщина расплачивалась чужой картой в магазинах Тверской области

Женщина расплачивалась в магазинах чужой картой
Фото: Анастасия Осипова
В полицию заявила 49-летняя жительница Нелидова. Женщина сообщила, что с ее банковской карты при невыясненных обстоятельствах пропали 7000 рублей.
Потерпевшая сообщила, что карта была утеряна. Она хотела заблокировать ее в банк,а деньги оказались обналичены.
Подозреваемй оказалась неработающая 41-летняя жительница Нелидова. Злоумышленница призналась, что расплачивалась картой в магазинах.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.