Безработная женщина расплачивалась чужой картой в магазинах Тверской области

Женщина расплачивалась в магазинах чужой картой Фото: Анастасия Осипова

В полицию заявила 49-летняя жительница Нелидова. Женщина сообщила, что с ее банковской карты при невыясненных обстоятельствах пропали 7000 рублей.

Потерпевшая сообщила, что карта была утеряна. Она хотела заблокировать ее в банк,а деньги оказались обналичены.

Подозреваемй оказалась неработающая 41-летняя жительница Нелидова. Злоумышленница призналась, что расплачивалась картой в магазинах.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.