Состояние пациентов с коронавирусом в Тверской области будут оценивать по 20 пунктам

Состояние пациентов с коронавирусом будут оценивать по чек-листам Фото: ПТО

В больницах Верхневолжья внедряют чек-листы для оценки состояния и дистанционного мониторинга за пациентами с подозрением на коронавирус или выявленным заболеванием. Совещание на эту тему с руководителями медучреждений Тверской области прошло в Центре практической подготовки организаторов здравоохранения.

В чек-листы включены 20 параметров оценки состояния здоровья пациента, включающие клиническую картину (температура, одышка, интоксикация) и информацию о сопутствующих хронических заболеваних и других факторах риска. Это поможет специалистам первичного звена по единому алгоритму принимать решения о госпитализации пациента в зависимости от его состояния.

Пациенты, которые наблюдаются дистанционно будут оцениваться по отдельному чек-листу.

По словам губернатора Игоря Рудени, для эффективного противодействия эпидемии на территории Тверской области важно ежедневно наращивать возможности региональной системы здравоохранения по профилактике, диагностике и лечению инфекционных заболеваний.