Во время каникул в школах Твери проводят дезинфекцию

Во всех школах усилены меры профилактики Фото: администрация Твери

Во время школьных каникул, которые в тверских школах начались 26 октября, в образовательных учреждениях проводят усиленную дезинфекцию.

Обработка проходит в несколько этапов в соответствии с утвержденным графиком и типом помещения. Сначала помещения моют обычными моющими средствами, потом обрабатывают дезинфицирующими препаратами, а после - смывают водой.

После завершения каникул во всех тверских школах продолжат соблюдать установленные требования к организации учебно-воспитательного процесса и повышенные меры санитарной безопасности.