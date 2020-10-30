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Во время каникул в школах Твери проводят дезинфекцию

Уборку осуществляют в несколько этапов
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Во всех школах усилены меры профилактики Фото: администрация Твери

Во всех школах усилены меры профилактики Фото: администрация Твери

Во время школьных каникул, которые в тверских школах начались 26 октября, в образовательных учреждениях проводят усиленную дезинфекцию.

Обработка проходит в несколько этапов в соответствии с утвержденным графиком и типом помещения. Сначала помещения моют обычными моющими средствами, потом обрабатывают дезинфицирующими препаратами, а после - смывают водой.

После завершения каникул во всех тверских школах продолжат соблюдать установленные требования к организации учебно-воспитательного процесса и повышенные меры санитарной безопасности.

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