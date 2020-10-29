Застреливший приятеля на охоте житель Тверской области предстанет перед судом

Мужчина случайно застрелил приятеля на охоте Фото: архив "КП"

В Тверской области следователи следственного отдела по городу Конаково завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины, обвиняемого в незаконной охоте с причинением крупного ущерба, группой лиц по предварительному сговору, причинение смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 258 УК РФ, ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Следствием установлено, что 1 августа 2020 года обвиняемый охотился вместе с приятелем на лося около деревни Андреевское в Конаковском районе. В ходе охоты мужчина увидел движение "силуэта" и, подумав, что это лось, произвел выстрел по неясно видимой цели и попал в своего приятеля. От телесных повреждений раненый скончался в больнице.

- В ходе предварительного расследования обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.