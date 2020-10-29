20-летнего парня насмерть сбил "Сапсан" в Тверской области

В Тверской области 20-летний парень попал под "Сапсан"
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
ЧП произошло около 10:30 утра 29 октября на станции Завидово, 531 км Октябрьской железной дороги.
Высокоскоростной поезд "Сапсан" насмерть сбил 20-летнего местного жителя, который переходил железнодорожные пути перед приближающимся поездом.
Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось.
- По данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ЛО МВД России на станции Тверь.