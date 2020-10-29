Житель Тверской области поджег чужой автомобиль из ревности

«ВАЗ» в Бежецке сгорел дотла из-за ревности. Фото: пресс-служба МВД по Тверской области/69.мвд.рф.

Вечером 28 октября на улице Советская в Бежецке кто-то поджег припаркованный автомобиль «ВАЗ». 48-летний хозяин машины, которая полностью сгорела, обратился в полицию. Правоохранителям удалось установить личность злоумышленника.

Пожарные потушили огонь, никто не пострадал. Результаты экспертизы подтвердили, что это был поджог.

Полицейские разыскали злоумышленника, который в отделении признался в преступлении. 43-летний бежечанин мотивировал свой поступок неприязнью к автовладельцу.

Поджигателю грозит до пяти лет тюрьмы.