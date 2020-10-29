В Твери пропал парень с татуировкой быка

Дмитрий Круглов пропал 24 октября Фото: ВПСО "Сова"

25-летний Дмитрий Михайлович Круглов пропал в Твери 24 октября. В 23:00 он ушел из дома №12 на Ремесленном проезде и не вернулся.

Ориентировку на поиск опубликовал ВПСО "Сова" в соцсети.

Сообщается, что пропавший ростом 170 см, хдощавый, волосы светло-русые короткие, глаза зеленые. На груди - татуировка быка, от локтя до кисти правой руки - "набит" скелет. Одет в серый свитер и темно-синие джинсы.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8(900)118-72-82, 8(910)646-34-34 или 112.