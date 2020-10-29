Под Тверью на трассе М-10 газель-автовышка снесла фонарный столб

В Тверской области водитель заснул за рулём и врезался в мачту освещения. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области/гибдд.рф/r/69.

Ночью в Калининском районе Тверской области на 178 километре трассы М-10 машина «Газель Некст» с установленной автовышкой съехала на обочину и врезалась в фонарь. 68-летний водитель доставлен в больницу, угрозы его жизни нет. За рулем он был абсолютно трезв.

Сотрудники дорожной полиции предполагают, что автомобилист мог просто заснуть в дороге.

Областное ГИБДД напоминает, что усталость во время поездки может стать причиной аварии. Если водитель чувствует, что рискует начать клевать носом за рулем, лучше остановиться и отдохнуть.