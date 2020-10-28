В Тверской области вспоминают писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева

Вячеслав Кондратьев - автор повести "Искупить кровью", которая легла в основу художественной драмы "Ржев" Фото: администрация города Ржева

В Ржеве Тверской области по случаю 100-летия со дня рождения писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева, 30 октября, проходят памятные мероприятия.

Вячеслав Кондратьев - автор повести "Искупить кровью", которая легла в основу художественной драмы "Ржев".

С 19 октября в образовательных учреждениях для школьников и студентов проводят классные часы, тематические уроки и лекции, посвященные биографии и творчеству писателя. Организованы книжные выставки и онлайн-акции.

30 октября пройдут литературные видео-вечера "О войне придумывать не надо", видео-презентации "О своей войне рассказать могу только я сам", в школах и колледжах показы военной драмы "Ржев".

К слову, накануне картина завоевала гран-при престижного фестиваля российского кино и культуры "SOL Russian Film Festival", который завершился в испанском городе Торревьеха.