В торговом центре Твери проверили соблюдение масочного режима

Здесь режим соблюдают. Фото: ПТО

В регионе продолжают проводить рейды по контролю за соблюдением масочного режима в общественных местах. В среду 28 октября полицейские вместе с представителями тверского Роспотребнадзора высматривали людей без масок в Торговом парке №1.

Причем обращали внимание не только на жаждущих чего-нибудь прикупить посетителей ТЦ, но и на продавцов с менеджерами.

Был ли кто в итоге задержан или оштрафован, не сообщается. Нас в рейд не позвали.

Напомним, что обязательный масок режим в регионе введен губернатором Игорем Руденей с 12 октября.

С сегодняшнего дня, с 28 октября, обязательный масочный режим в общественных местах введен во всей стране.

Постановлением Роспотребнадзора всем жителям и гражданам, находящимся в РФ, предписано ношение защитных масок в местах массового пребывания людей, в том числе в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.

Так, маска есть, да, считай, не надета. Фото: ПТО