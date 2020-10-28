В Тверской области создан резерв из 771 койки для больных коронавирусом

За последнюю неделю в регионе госпитальный фонд увеличен с 1190 до 1595 коек. Фото: ПТО

28 октября губернатор Игорь Руденя провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19.

Глава региона отметил, что важно ежедневно наращивать возможности региональной системы здравоохранения по профилактике, диагностике и лечению инфекционных заболеваний.

За последнюю неделю в регионе госпитальный фонд увеличен с 1190 до 1595 коек для коронавирусных пациентов. Больше 80% коек обеспечены подачей кислорода.

Кроме того, в резервном фонде сейчас наготове 771 койка в Зубцовской, Кашинской ЦРБ, а также в здании поликлиники ОКБ.

Всего в регионе за все время пандемии подтверждено 9134 случая заболевания коронавирусом.

3541 зараженный изолирован.

308 человек с подтвержденным COVID-19 скончались.