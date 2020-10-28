Более чем на треть выросло число коек для лечения коронавируса в Тверской области

81% всех коек обеспечен кислородом. Фото: ПТО

В Тверской области готов резервный коечный фонд, который, при необходимости, задействуют для госпитализации больных с коронавирусом.

Об этом сообщили на заседании регионального оперативного штаба, которое 28 октября провел губернатор Игорь Руденя.

- С учетом текущей ситуации необходимо принять выверенные решения по мерам для эффективного противодействия эпидемии на территории Тверской области, - поставил задачу глава региона.

Для этого за последнюю неделю более чем на треть был увеличен коронавирусный госпитальный фонд. Число ковидных коек выросло с 1190 до 1595. 81% всех коек обеспечен кислородом.

Еще 771 койка числится в резерве. Это госпитали Зубцовской и Кашинской ЦРБ, а также поликлиники областной больницы. По информации регионального правительства, они готовы к вводу в эксплуатацию в любой момент.

Напомним, количество случаев коронавируса в регионе растёт. По состоянию на 28 октября всего в Тверской области было подтверждено 9134 случая заражения COVID-19. За последние сутки диагноз поставили 137 пациентам. Изолированы 3541 человек. Скончались от коронавируса 308 пациентов.