Жительница Тверской области поблагодарила полицейских за помощь в поисках мужа

Полицейские восемь часов искали в лесу пропавшего мужчину Фото: УМВД России по Тверской области

Инцидент произошел в сентябре 2020 года. 67-летний мужчина ушел за грибами в районе деревни Старое Козьяново в Фировском районе и пропал. Его жена обратилась в полицию.

Был развернут поиск с участием полиции и МЧС. Мобильного телефона у пропавшего не было.

Спустя восемь часов старший оперуполномоченный уголовного розыска МО МВД России "Вышневолоцкий" майор полиции Александр Юматов и участковый уполномоченный полиции Фировского пункта полиции МО МВД России "Вышневолоцкий" лейтенант полиции Алексей Павлов вместе с работниками МЧС обнаружили пропавшего примерно в 4 км от деревни.

Пенсионер сильно замёрз и устал. Полицейские оказали пострадавшему первую помощь, посадили в машину и напоили горячим чаем. Позднее мужчину передали медикам.

- Мы выражаем благодарность сотрудникам за оперативную профессиональную работу, - написала в своем обращении на имя начальника УМВД России по Тверской области заявительница.