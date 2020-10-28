В Твери госавтоинспекторы выявляли таксистов-нарушителей

Автомобили нарушителей изъяты на спецстоянку Фото: УГИБДД России по Тверской области

28 октября сотрудники ГИБДД совместно с представителями Министерства транспорта Тверской области провели профилактический рейд против нелегальных перевозчиков "Легковое такси".

- В ходе проведения мероприятия были выявлены нарушения требований транспортного законодательства, за которые предусмотрена административная ответственность, - сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В частности, выявлены нарушения требований о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств, проведении предрейсового контроля технического состояния транспортных средств, а также осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения.

По результатам проверки на нарушителей составлены административные материалы, автомобили изъяты на спецстоянку.