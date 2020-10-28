Женщина, которую сбила иномарка на тротуаре в Тверской области, скончалась в больнице

Иномарка вылетела на тротуар и сбила пешехода Фото: УГИБДД России по Тверской области

71-летняя женщина-пешеход, которая стала невольным участником ДТП в Ржеве Тверской области, скончалась в больнице. б этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Напомним, авария произошла днем, 27 октября, на регулируемом перекрестке улиц Ленина и Бехтерева.

62-летний водитель "ВАЗ 21140" при повороте налево не предоставил преимущество водителю "КИА РИО" под управлением 24-летнего водителя. После столкновения "КИА РИО" вылетела на тротуар и сбила женщину, которая собиралась перейти дорогу и ждала разрешающего сигнала светофора.

Пешехода доставили в ЦРБ Ржева, где от полученных травм она скончалась.