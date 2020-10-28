У жителя Тверской области из сарая украли электроинструменты

Злоумышленник задержан Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 64-летний житель Вышневолоцкого городского округа. Мужчина пояснил, что из его сарая были похищены элктроинструменты стоимостью 25 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции осмотрели место происшествия и вышли на след подозреваемого в краже.

Злоумышленником оказался неработающий, ранее судимый 41-летний местный житель. Он был доставлен в дежурную часть полиции, где дал признательные показания. Часть похищенного вернули владельцу.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.