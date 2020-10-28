Васильевский музей под Тверью принимает в дар пустые обувные коробки

Коробки музею требуются в основном большие, например, от сапог. Фото: Лия МУРАДЬЯН

"Васильевский музей примет в дар пустые обувные коробки" - такое сообщение появилось в соцсети, в группе Михайловского сельского поселения, что в Калининском районе Тверской области.

Коробки музею требуются в основном большие, например, от сапог, и обязательно с крышками. В них будут храниться архивные фонды музея. Коробки можно принести к зданию музея в селе Васильевское или написать сообщение в группу, договорившись, чтобы их забрали самовывозом.

Васильевский музей создан в селе Михайловске силами энтузиастов. С недавних пор он располагается в бывшем здании магазина разливных напитков. Здание сейчас ремонтируют, в основном - на пожертвования неравнодушных местных жителей, ратующих за сохранение исторической памяти о месте, где они родились и живут.