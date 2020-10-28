Полностью заасфальтировали 44 улицы в Твери

На 44 из 46 дорогах в Твери закончился ремонт. Фото: пресс-служба Администрации Твери/tver.ru.

В Твери идет приемка дорог, которые отремонтировали по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На 44 улицах комиссия проверяет качество работ и озвучивает подрядчику замечания, которые он должен устранить, чтобы объекты ввели в эксплуатацию.

В состав группы проверяющих входят сотрудники городской и районных администраций, специалисты контролирующих органов и общественники. На сегодняшний день «ревизоры» уже выезжали на 30 объектов.

В Пролетарском районе на последних двух дорогах – улицы Лизы Чайкиной и Академическая – срок ремонта продлили. На первой все работы завершили на 95%, на второй – на 75%. И там, и там идет ремонт тротуаров. На этих участках должны были привести в порядок ливневки.

По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году отремонтировали 27 улиц протяженность 35,6 километров. В этом году – 46 улиц во всех районах города общей протяжённостью более 61,5 километра.

Также заменили более тысячи дорожных знаков и 100 «лежачих полицейских».