Вандалы испортили новый фасад дома на Трехсвятской в Твери

Вандалы испортили фасад дома в центре города Фото: vk.com/"Осторожно Тверь!"/Алексей Кирюхин

Ярко-красные надписи на недавно отремонтированном фасаде двухэтажного дома на улице Трехсвятской (пересечение с бульваром Радищева) заметили прохожие.

Фотографиями они 28 октября поделились в группе "Осторожно Тверь!" в соцсети.

- Только начали приводить фасады в порядок и на тебе. Здание пару месяцев как покрасили, - возмущены подписчики. - Наверное, только когда начнут давать за вандализм реальные сроки,что-то начнётся меняться.

Напомним, что в этом году в Твери велась масштабная работа по приведению в порядок видовых зданий на популярных туристических маршрутах города. Было отремонтировано 180 зданий, в том числе на улице Трехсвятской и бульваре Радищева.