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Подросток из Тверской области попался на хранении крупной партии наркотиков

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело

СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело

Фото: Евгения ГУСЕВА

Следователем СК возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Тверской области. Несовершеннолетнего подозревают в незаконном хранении крупной партии наркотиков.

Следствием установлено, что 27 октября 2020 года парень приобрел в Конаково наркотическое средство синтетического происхождения в крупном размере, которое хранил при себе. В этот же день в ходе личного досмотра сотрудниками полиции оно было обнаружено и изъято.

- Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. - В настоящее время следователем СК РФ проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Расследование уголовного дела продолжается.

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