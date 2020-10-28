Подросток из Тверской области попался на хранении крупной партии наркотиков

СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело Фото: Евгения ГУСЕВА

Следователем СК возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Тверской области. Несовершеннолетнего подозревают в незаконном хранении крупной партии наркотиков.

Следствием установлено, что 27 октября 2020 года парень приобрел в Конаково наркотическое средство синтетического происхождения в крупном размере, которое хранил при себе. В этот же день в ходе личного досмотра сотрудниками полиции оно было обнаружено и изъято.

- Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. - В настоящее время следователем СК РФ проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Расследование уголовного дела продолжается.