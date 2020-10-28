В главном храме Вооруженных сил России святых Михаила Тверского и Анну Кашинскую по ошибке сделали покровителями Тулы

Изображение святого благоверного великого Князя Михаила Тверского и святой благоверной княгини Анны Кашинской в Патриаршем соборе Фото: Экскурсионный клуб "КОВЧЕГ ТВЕРСКОГО КНЯЖЕСТВА"

Досадную фактологическую ошибку заметили тверские паломники при посещении Патриаршего собора Воскресения Христова в Одинцовском районе Московской области. Собор был открыт в комплексе с музеем "Дорога памяти" в июне 2020 года и стал главным храмом Вооруженных сил России.

- Мы с особой радостью и гордостью за Тверь узнали, что в верхнем храме собора есть изображение святого благоверного великого Князя Михаила Тверского и святой благоверной княгини Анны Кашинской, но радость наша была омрачена непростительной ошибкой в подписи к иконе, где покровители Твери названы покровителями Тулы, - пишут в соцсети участники экскурсионного клуба "КОВЧЕГ ТВЕРСКОГО КНЯЖЕСТВА".

Паломники уверяют, что у историков и краеведов нет даже косвенных свидетельств того, что тверские князь и княгиня имели какое-либо отношение к Туле.

Фактологическую ошибку в описании заметили паломники Фото: Экскурсионный клуб "КОВЧЕГ ТВЕРСКОГО КНЯЖЕСТВА"

Чтобы восстановить справедливость, общественники написали письма митрополиту Тверскому и Кашинскому Амвросию и ключарю Патриаршего собора во имя Воскресения Христова епископу Клинскому Стефану с просьбой содействовать исправлению данной фактологической ошибки.

- Надеемся, что общими усилиями мы вернем тверскому князю его княжество, и паломники со всего мира смогут без сомнений и смущения от прочитанного под иконой поклониться святому благоверному князю Михаилу Тверскому и святой благоверной княгине Анне Кашинской в главном храме Вооруженных сил России, - надеются верующие.