Хорька в движении показали биологи из Тверской области

А вот и наш герой - хорек Хорик! Фото: Реабилитационный центр диких животных "Ромашка", vk.com/club114776276

Как удивительны и точны движения бегущего хорька, показало новое видео, снятое в Реабилитационном центре диких животных "Ромашка", что в Зубцовском районе Тверской области.

В кадре - юный хорек Хорик. Несмотря на свой малый рост, он бежит по высокой траве очень легко и изящно. За движениями хорька интересно наблюдать в замедленной съемке.

Напомним, герой видео растет под опекой биологов Мурашовых, руководителей центра "Ромашка". Хорик попал в центр совсем малышом. Он был такой крохой, что опытные ученые даже не сразу определили, что это за зверь - хорь или норка. Поначалу Хорика звали Нориком. Но вскоре стало понятно - новый воспитанник центра стопроцентный хорь.

Юного хорька кормят от пуза и обучают навыкам, которые пригодятся ему во взрослой самостоятельной жизни. Ведь рано или поздно зверек одичает и, скорее всего, будет жить в лесу, как и его собратья.

О том, как зверек растет и развивается, руководители центра "Ромашка" регулярно рассказывают в соцсетях. Вот и очередное видео: