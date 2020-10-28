В Тверской области утверждено, сколько граждан и где переселят из аварийных домов

Всего на втором и третьем этапе программы по переселению будет возведено 10 домов с общей площадью 13,888 кв.м. Фото: Александр ЖМУЛИН

На заседании областного правительства 27 октября утвержден перечень объектов капитального строительства для переселения граждан из аварийного жилья.

Всего, по плану областного правительства, до 1 сентября 2025 года в Верхневолжье должно быть расселено около 90 тыс. кв. м. непригодного для проживания жилья.

Губернатора Игорь Руденя на заседании отметил, что реализация программы по переселению из аварийного жилья является важной частью общей работы по повышению качества жизни в регионе.

Объявлено, что городе Конаково построят четырехэтажный дом с 58 квартирами на улице Энергетиков.

В Ржеве - три трехэтажных дома на улице Революции. Там будет 114 квартир, в которые планируется переселить 285 человек.

В поселке Редкино построит дом на улице Правды. В итоги жилищные условия улучшит 21 человек.

В Спировском районе будет возведен дом на 69 квартир на улице Речной. туда переселят 85 граждан.

В Нелидовском городском округе будут расселены 883 человека из 405 квартир. Для этого в Нелидове на улицах Куйбышева, Кирова и в переулке Мира построят восемь домов.

В Вышнем Волочке 57 местных жителей переселят в трехэтажный дом на 30 квартир на улице Демьяна Бедного.

До 2025 года в Тверской области будут расселяться дома, признанные аварийными с 1 января 2012 года по 1 января 2017-го.

Программа реализуется поэтапно. В рамках первого (2019-2020 годы) новое жилье предоставляется 450 гражданам. В этот этап вошли города Тверь, Ржев, Торжок, Зубцовский, Конаковский, Торопецкий и Бельский районы. Жители области уже начали переезжать в новые квартиры.

2020 год в современном благоустроенном жилье встретили более 180 человек.

Во второй этап (2020-2021 годы) включены Тверь, Ржев, Зубцовский, Конаковский, Сандовский, Старицкий районы, Нелидовский городской округ. Новое жилье здесь получат более 530 человек.

Участники третьего этапа программы (2021-2022 годы) – Ржев, Конаковский, Спировский районы, Нелидовский и Вышневолоцкий городские округа. Там планируется переселить более 440 человек.

На четвертом, пятом и шестом этапах в новые квартиры переедет больше 3670 жителей региона.

Всего на реализацию программы в 2019-2025 годах будет направлено порядка 4 млрд рублей: свыше 3,4 млрд - из федерального бюджета и 560 млн - из регионального.