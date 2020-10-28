Гендиректор предприятия в Тверской области обвиняется в растрате 12 миллионов рублей

За растрату гендиректору грозит до 10 лет тюрьмы Фото: Анастасия ОСИПОВА

В растрате крупной денежной суммы подозревается 50-летний гендиректор предприятия лесозаготовительной промышленности Тверской области.

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области установлено, что в период с сентября 2019 года гендиректор указанной организации, используя свое служебное положение, из личной заинтересованности, заключил с подконтрольным предприятием фиктивный договор купли-продажи 9 700 кубических метров леса кругляка на общую сумму 12 млн. рублей. При этом фактически поставка леса произведена не была.

- Полученную сумму директор направил с расчетного счета своего общества на погашение задолженности подконтрольной фирмы, тем самым совершив растрату вверенных ему денежных средств, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Следственным отделом МО МВД России "Осташковский" в отношении генерального директора лесозаготовительного предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 160 УК РФ.

За растрату ему грозит до десяти лет лишения свободы. Следствие продолжается.