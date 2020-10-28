В Заволжском районе Твери появилась новая детская площадка

Новую площадку установили по Программе поддержки местных инициатив Фото: администрация Твери

В Твери завершается благоустройство объектов по Программе поддержки местных инициатив.

В Заволжском районе на придомовой территории дома №21 по улице Голландской обустроили функциональную спортивную зону. На улице Александра Невского возле дома № 10 установили новую детскую площадку, рядом с домом № 9 по улице Луначарского заасфальтировали придомовую территорию. Еще одну детскую площадку устанавливают во дворе дома №54 по улице Паши Савельевой.