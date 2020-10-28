В Тверской области водитель иномарки погиб после столкновения с кабаном

Водитель иномарки скончался на месте ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авария произошла 28 октября на 261-м км трассы М-9 "Балтия" в Оленинском районе Тверской области.

По информации УГИБДД России по Тверской области, водитель на автомобиле "Фольксваген Поло" при движении в сторону Пскова наехал на кабана, потерял управление и вылетел из салона на проезжую часть.

Неуправляемую иномарку занесло под встречный "Мерседес Актрос". В результате столкновения оба автомобиля съехали с дороги, врезались в деревья, кабина грузовика загорелась.

Возгорание тушили пожарные отделений ПСЧ №43 и №12.

Водитель "Фольксвагена" скончался от полученных травм.