Глава Осташковского округа Тверской области принёс извинения за лужу-инстаграмщицу

Наглядно о луже в Осташкове Тверской области: было/стало. Фото: аккаунт в соцсетях «Лужа в Микрорайоне 10-4» – ИНСТ/luzha_v_mikraone.

В посте в одном из районных СМИ 23 октября появились извинения главы Осташковского городского округа Алексея Титова за ситуацию с огромной лужей, ставшей блогером. Комментарий стал часть отчёта по итогам работы миниципалитета в 2019 году. На данный момент проблему начали устранять.

Пока нашли временное решение. Окончательно убрать лужу обещают весной, когда будут благоустраивать пешеходную зону. Тогда должен появиться отвод воды с территории.

– Искренне хочу извиниться перед жителями микрорайона, что благоустраивая площадь и начиная тротуар вдоль проспекта Калинина, мы усугубили проблему с подтоплением двора и пешеходной зоны вдоль магазинов. Я дал распоряжение и вскоре будет предложено временное решение, которое позволит жителям домов и посетителям магазинов пройти, не замочив ноги, – дал комментарий осташковскому СМИ глава Осташковского округа Алексей Титов.

В аккаунте luzha_v_mikraone уже отреагировали на действия администрации. Появилась фотография, на которой видно, что лужу почти осушили. Впрочем, жители предполагают, что это ненадолго: «Что изменилось? Люк открыли?» Да и сама лужа в посте вопрошает: «Надолго ли прощаемся? Прощаемся ли?»

Кроме того, в этом блоге появилась ссылка на инстаграм Помойки ТСЖ 1-я Суворова. Страницу создали три дня назад и рассказывают на ней о том, как вывозится мусор на улице 1-ая Суворова.