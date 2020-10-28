Медсестра из Твери прошла в финал конкурса «Краса России – 2020»

Татьяна Стеца, медсестра из Твери, борется за звание «Краса России – 2020». Фото: группа в соцсетях «Краса России» – ВК/krasarossii_official.

На победу в «Красе России – 2020» от Твери претендует 24-летняя Татьяна Стеца, она вышла в финал. Девушка закончила Медицинский колледж, работает операционной сестрой в Тверской областной детской больнице. В заявке указала, что хочет на своё примере показать, что красивые женщины красивы не только внешне, но также душой и сердцем.

Как указано в анкете Татьяны, занимается проблемами окружающей среды и помогает детям с тяжелыми заболевания и оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Любит фотовыставки и ездит на семинары и встречи фотографов в Москву.

Любит путешествовать, кататься на сноуборде и увлекается сёрфингом и кикбоксингом. Мечтает участвовать в показе нижнего белья и купальников.

Вместе с другими финалистками конкурса Татьяна Стеца с 13 октября находится в Сочи. За это время прошли тренировки, репетиции, различные съемки и акции.

Конкурс «Краса России» проводится с 1995 года. На него попадают девушки, прошедшие отбор на региональных конкурсах. Возраст участниц – от 15 до 28 лет, они не должны быть замужем и иметь детей.

Финал конкурса «Краса России» пройдёт 28 октября.