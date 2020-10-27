В Тверской области центры соцподдержки больше не будут заниматься пособиями для семей

Семьям с детьми теперь надо обращаться в «Центр выплат «Тверская семья» и ГБУ СРЦН «Мой семейный центр». Фото: Олег УКЛАДОВ

Тверским семьям в муниципалитетах теперь следует обращаться за господдержкой в «Центр выплат «Тверская семья» и ГБУ СРЦН «Мой семейный центр». Там же супружеские пары смогут получить все необходимые консультации.

Раньше различные пособия для семей с детьми предоставлялись через центры соцподдержки. Однако теперь будет по-другому.

Так решено на на заседании областного правительства 27 октября под руководством губернатора Игоря Рудени.

Это все связано с передачей отдельных полномочий, которые исполняло министерство соцзащиты, в ведение министерства демографии и семейной политики.

Последнее теперь будет оказывать помощь в выдаче удостоверений о статусе многодетной семьи, заниматься вопросами отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Помимо этого, ведомство будет предоставлять родителям материнский капитал и отвечать за обеспечение подарочными наборами для новорожденных.