Для образовательных учреждений Тверской области закупят 6059 рециркуляторов воздуха

Школы Тверской области обеспечат рециркуляторами воздуха
Фото: Сергей МОРКОВКИН
На заседании бюджетной комиссии, которое 27 октября провел губернатор Игорь Руденя, было приянто решение закупить дополнительно более 6000 рециркуляторов для обеззараживания воздуха в школах Верхневолжья.
По поручению главы региона обеспечен обеззараживателями воздуха должен быть каждый класс. Прибор необходимы для профилактики коронавируса и повышения эпидемиологической безопасности.
Рециркуляторы приобретут для более 1000 учреждений – школ, детских садов, учреждений дополнительного образования Тверской области.
Напомним, ранее в регионе было закуплено 6624 прибора. Общая оснащенность составит 12683 единицы.