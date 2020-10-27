Для образовательных учреждений Тверской области закупят 6059 рециркуляторов воздуха

Школы Тверской области обеспечат рециркуляторами воздуха Фото: Сергей МОРКОВКИН

На заседании бюджетной комиссии, которое 27 октября провел губернатор Игорь Руденя, было приянто решение закупить дополнительно более 6000 рециркуляторов для обеззараживания воздуха в школах Верхневолжья.

По поручению главы региона обеспечен обеззараживателями воздуха должен быть каждый класс. Прибор необходимы для профилактики коронавируса и повышения эпидемиологической безопасности.

Рециркуляторы приобретут для более 1000 учреждений – школ, детских садов, учреждений дополнительного образования Тверской области.

Напомним, ранее в регионе было закуплено 6624 прибора. Общая оснащенность составит 12683 единицы.