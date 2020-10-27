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В Твери спасатели вызволили из запертой квартиры трех маленьких детей

Они случайно закрыли дверь
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Спасатели вызволили трех маленьких детей из запертой квартиры

Спасатели вызволили трех маленьких детей из запертой квартиры

Фото: Ольга Крыльцова

Сообщение о том, что на улице Оснабрюкской в Твери трое детей остались запертыми в квартире на седьмом этаже, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области около 16:00 вечера, 27 октября.

- На месте выехала автолестница ПСЧ-1 и отделение ПСЧ-2. Пожарные залезли через окно и открыли дверь, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

С детьми все в порядке. Где в это время были их родители - не уточняется.

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