В Твери спасатели вызволили из запертой квартиры трех маленьких детей

Спасатели вызволили трех маленьких детей из запертой квартиры
Фото: Ольга Крыльцова
Сообщение о том, что на улице Оснабрюкской в Твери трое детей остались запертыми в квартире на седьмом этаже, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области около 16:00 вечера, 27 октября.
- На месте выехала автолестница ПСЧ-1 и отделение ПСЧ-2. Пожарные залезли через окно и открыли дверь, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.
С детьми все в порядке. Где в это время были их родители - не уточняется.