Жители возмущены состоянием общественной бани в Бологое Тверской области

Грибок и плесень давно въелись в стены Фото:vk.com/"Анонимное Бологое"

На состояние общественной бани в Бологое Тверской области пожаловались посетители. Анонимный пост появился на странице "Анонимное Бологое" в соцсети.

- Это фото не из фильма ужасов, а реальная жизнь. В самом страшном сне такое не приснится. г. Бологое, вот такие душевые кабины, с плесенью и грибком, - пишет автор поста и подкрепляет слова жуткого вида фотографиями помывочных.

Под постом люди удивляются, как вообще можно мыться в такой бане, ведь там сплошная антисанитария. Тем не менее, люди в ней моются. В основном пенсионеры и жители частного сектора, у которых нет своей бани.

Стоит отметить, что баня в таком виде находится уже давно. Она - двухэтажная. На первом этаже расположны семейные душевые. На втором этаже общие бани - мужская и женская с парными, помывочными и раздевалками. У них вид более приличный.

Несколько лет назад в бане делали частичный косметический ремонт, но это не сильно изменило ситуацию.

- Обращаемся в администрацию, только и у них нет денег на ремонт, а главу района баня не интересует, не тот обьект. А уборка проводится ежедневно, но этот грибок уже въелся в плитку, - пишет под постом работник бани Ирина Тихонова.

Сейчас из-за коронавируса народу в бане стало меньше - в учреждении введены ограничения на количество людей, которые одновременно могут находиться в помывочной общей бани.