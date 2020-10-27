В Тверской области выявили 68 пьяных водителей

В Тверской области выявлено 68 пьяных водителей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В период с 23 по 25 октября госавтоинспекторы Тверской области на дорогах Верхневолжья провели профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".

По итогам рейда 68 водителей были привлечены к ответственности за управление автомобилями с признаками опьянения. Из них в Твери - 14 водителей.

Госавтоинспекция Тверской области призывает граждан исключить факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения и сообщать о нарушителях по телефону полиции 02; 102 или 112 (марка автомобиля, государственный регистрационный знак, цвет, направление движения и т.д).