Осудили мужчину, избившего до смерти собутыльника в Тверской области

В Тверской области осудили мужчину, который побил собутыльника за уроненный телевизор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчину, который отлупил по голове участника застолья и оставил умирать в подъезде, осудили на восемь лет тюрьмы. Напомним, инцидент произошел в июне в Торопце. Во время ночной пьянки на квартире завязался конфликт из-за того, что один из гостей уронил телевизор. Подсудимый начал избивать неаккуратного собутыльника, после чего тот сбежал на лестничную клетку.

На следующий день зачинщик драки обнаружил побитого им в подъезде дома, но спокойно прошёл мимо. Окровавленному мужчине вызвали «скорую» соседи. Медики диагностировали у торопчанина тяжелую закрытую черепно-мозговую травму. Потерпевший скончался в тверской шестой городской больнице.

24-летний неоднократно судимый «любитель помахать кулаками» через несколько дней похитил в Торопце из сгоревшего дома вещи. Правонарушитель сорвал навесной замок и вытащил находившее в квартире имущество.

По совокупности статей суд назначил злоумышленнику наказание в виде восьми лет в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.