В правительстве Тверской области рассмотрят ситуацию на рынке труда

В областном правительстве рассмотрят ситуацию на рынке труда. Фото: ПТО

27 октября на очередном заседании правительства региона в центре внимания будет ситуация на рынке труда в Верхневолжье.

По мнению губернатора Игоря Рудени, сегодня на рынке труда в регионе достаточно много предложений от работодателей.

Сейчас в банке региональной службы занятости открыто более 15 тыс. вакансий.

Высок спрос на инженеров различного профиля, а также рабочих – слесарей, электрогазосварщиков, токарей, механиков.

Более 1,3 тыс. вакансий есть в сферах здравоохранения и социального обеспечения. Также много требуется воспитателей, учителей, тренеров, водителей, каменщиков, штукатуров, швей.

Для повышения квалификации жителей Верхневолжья или получения новой профессии службой занятости проводится профобучение. Сейчас этой возможностью пользуются почти 900 безработных граждан.