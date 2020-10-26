Урожай винограда собрали монахи Нило-Столобенской пустыни в Тверской области

В Нило-Столобенской пустыни выращивают виноград для монастырского вина. Фото: сайт мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь/nilostolobenskaja-pustyn.ru.

На сайте мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь опубликовали информацию, что завершился сбор урожая винограда. Работу начинали как обычно с молебна, который совершил главный агроном монастыря иеромонах Фаддей. «По сравнению с прошлым годом урожай выдался хороший» – сказано в сообщении на интернет-странице обители.

Виноград в подсобном хозяйстве монастыря выращивают с 2007 года. Тогда были посажены первые саженцы из Смоленска. С того момента его культивацией занимается иеромонах Фаддей.

За все эти годы площадь виноградников увеличилась почти до 1,5 гектаров. Сейчас там растет около 100 сортов этих ягод раннего срока созревания, зимостойких и морозоустойчивых. Все они растут для производства монастырского вина. Его изготавливают по церковным канонам.