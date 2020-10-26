Суд выразил свою позицию по поводу женщин без масок в Твери

Суд вернул дела трёх «антимасочниц» обратно в полицию на доработку. Фото: Анна КОЛПАКОВА

Суд отправил административные дела обратно в Центральный отдел полиции, чтобы в документах устранили недостатки. Тверичанки, находясь в одной из торговых точек в Твери, вызвали полицию из-за того, что продавец отказался их обслуживать – покупательницы были без масок. В итоге, полицейские задержали нарушительниц на двое суток.

Одна из женщин, попавших в отделение, изложила эту историю в своём аккаунте в социальных сетях. Трёх тверичанок обвиняют в нарушении режима повышенной готовности на территории региона. За это предполагается административное наказание.

Сотрудники полиции уточняют, что на 22 октября в магазине правонарушительницы отказались представиться и предъявить документы. Их доставили в полицию, чтобы установить личности.

24 октября Центрального районного суда Твери вернул материалы об административном правонарушении в полицию на доработку. В бумагах обнаружили неточности.