Госавтоинспекторы рассказали подробности "пьяного" ДТП на Петербургском шоссе в Твери

В аварии пострадал водитель "Рено" Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла поздно вечером, 25 октября, на Петербургском шоссе, в районе дома №56 в Твери.

Как рассказали в УГИБДД России по Тверской области, пьяный 46-летний водитель автомобиля "Мерседес Бенц" при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу и столкнулся с "Рено Логан" под управлением 26-летнего водителя, который ехал на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля "Рено", с травмами его доставили в больницу.